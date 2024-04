I have opened my PEA (Plan d'épargne en actions) on Boursobank and tries to buy this ETF AXA IM Nasdaq UCITS ETF (https://www.justetf.com/uk/etf-profile.html?isin=IE000QDFFK00#overview ) but I have received the following error message:

Erreur Cette valeur n'est pas négociable. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre polituqe d'exécution.

Can anyone tell me if this ETF is eligible for PEA, living in France, please?