Learn more about Stack Overflow the company, and our products.

Discuss the workings and policies of this site

Detailed answers to any questions you might have

Start here for a quick overview of the site

Stack Exchange network consists of 183 Q&A communities including Stack Overflow , the largest, most trusted online community for developers to learn, share their knowledge, and build their careers.

The best answers are voted up and rise to the top

Anybody can answer

Anybody can ask a question

Personal Finance & Money Stack Exchange is a question and answer site for people who want to be financially literate. It only takes a minute to sign up.

To subscribe to this RSS feed, copy and paste this URL into your RSS reader.

Highest score (default) Date modified (newest first) Date created (oldest first)

Điểm khác biệt lớn nhất của 15L so với các loại máy đùn kích cỡ nhỏ khác chính là ở việc model này sử dụng điện năng để động cơ đùn xúc xích, thay vì người sử dụng phải tự quay tay đùn. 15L sử dụng động cơ có công suất 40W để giúp nâng hạ piston đùn xúc xích theo 2 chiều, cho khả năng hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ. Do máy sử dụng điện, nên phía trên thân máy sẽ có 1 bảng điều khiển với nhiều nút bấm. Cấu tạo của bảng điều khiển này sẽ gồm nút nguồn máy, nút bật/tắt và núm vặn điều chỉnh tốc độ piston đùn, nút điều chỉnh piston đùn lên/xuống, giắc cắm dây nguồn và giắc cắm bàn đạp chân. Khi mua máy, bên trong hộp nhà sản xuất đã cung cấp sẵn 1 dây nguồn và 1 bàn đạp chân theo máy.

Toàn bộ phần chân và thân máy được làm từ inox chống gỉ cao cấp và chắc chắn. Riêng với các bộ phận như ống chứa thịt, đĩa đùn và ống đùn thịt, do là những phần tiếp xúc trực tiếp với thịt, nên sẽ được chế tạo từ loại inox 304 xịn sò, cho khả năng chống gỉ tuyệt vời cùng vẻ đẹp sáng bóng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Connect and share knowledge within a single location that is structured and easy to search.

Your privacy

By clicking “Accept all cookies”, you agree Stack Exchange can store cookies on your device and disclose information in accordance with our Cookie Policy.

Accept all cookies Necessary cookies only