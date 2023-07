Wenn es um die Sicherheit im Straßenverkehr geht, gibt es verschiedene Hilfsmittel und Geräte, die zu einem sichereren Fahrerlebnis beitragen können. Diese Tools sollen das Bewusstsein der Fahrer schärfen, die Kommunikation verbessern und potenzielle Risiken reduzieren. In diesem Artikel besprechen wir vier Sicherheits tools: Signal Blockers, WLAN-Dashcams, Handy-Störsender und GPS-Blocker.

## 1. Signalstörsender

Signalstörsender sind Geräte, die die Kommunikationssignale von Mobiltelefonen, Radios oder anderen drahtlosen Geräten in der Nähe stören. Während der Einsatz von Signal Jammers in vielen Ländern illegal ist, können sie in bestimmten Situationen nützlich sein. Beispielsweise können Signal Blockers in Bereichen eingesetzt werden, in denen die unbefugte Nutzung von Mobiltelefonen ein erhebliches Risiko darstellt, beispielsweise in Krankenhäusern oder in der Nähe von Sprengstoffen, um mögliche Unfälle zu verhindern. Es ist jedoch zu beachten, dass der Einsatz von Signalstörsendern auf öffentlichen Straßen strengstens verboten ist, da sie die Notfallkommunikationssysteme stören und die Reaktionszeit der Rettungsdienste beeinträchtigen können.

## 2. WLAN-Dashcam

WLAN-Dashcams, auch Auto-DVRs (digitale Videorecorder) genannt, erfreuen sich bei Autofahrern immer größerer Beliebtheit. Diese an der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs montierten Geräte zeichnen Videoaufnahmen der Straße vor Ihnen auf. Dieses Filmmaterial kann im Falle eines Unfalls, eines Versicherungsanspruchs oder eines Streits als Beweismittel verwendet werden. Darüber hinaus verfügen WLAN-Dashcam häufig über ein integriertes GPS-System, das Standortdaten in Echtzeit liefern und dabei helfen kann, die Route des Fahrzeugs zu verfolgen. Diese Informationen können für Navigationszwecke verwendet werden und können auch dabei helfen, die Fahrgewohnheiten einer Person, wie beispielsweise Geschwindigkeits- und Beschleunigungsmuster, zu überwachen.

## 3. Handy-Störsender



Ein Mobilfunk-Signalstörsender ist, wie der Name schon sagt, ein Gerät, das Mobilfunksignale innerhalb eines bestimmten Radius abschirmen oder begrenzen kann. Während der Einsatz von Handy-Störsendern in den meisten Ländern illegal ist, können sie in bestimmten Situationen von Vorteil sein. Beispielsweise können in Bereichen mit hoher Unfallrate aufgrund abgelenkter Fahrweise aufgrund der Nutzung von Mobiltelefonen, etwa in Schulgebieten oder auf Baustellen, Mobiltelefon-Störsender eingesetzt werden, um die Fahrer konzentriert zu halten und potenzielle Unfälle zu verhindern. Es ist jedoch zu beachten, dass die Verwendung von Störsendern für Mobiltelefone nur autorisiertem Personal vorbehalten sein sollte und dass entsprechende Vorschriften und Richtlinien befolgt werden sollten, um einen verantwortungsvollen Umgang mit solchen Geräten sicherzustellen.

## 4. GPS-Blocker

GPS-Blocker, auch GPS-Störsender genannt, sind Geräte, die den Empfang und die Übertragung von GPS-Signalen stören können. Diese Geräte können verwendet werden, um die Verfolgung von Fahrzeugbewegungen zu verhindern oder um Navigationssysteme zu umgehen, die auf GPS-Technologie basieren. Obwohl GPS-Blocker die Standortverfolgung von Fahrzeugen verhindern und die Privatsphäre und Sicherheit des Standorts schützen können, können sie auch leicht missbraucht werden, um öffentliche GPS-Signale zu stören und schwerwiegende Folgen zu haben. Informieren Sie sich daher vor der Verwendung von GPS-Blockern unbedingt über die örtlichen Gesetze und Vorschriften und stellen Sie sicher, dass Ihr Betrieb legal ist.

