I'm running calculations on a toy dataset and I'm finding that the net revenue numbers don't add up.

I'm looking at the net revenue retention numbers. For instance, in February, the net revenue retention rate is .574 and the net revenue churn rate is -.172. I was under the impression that these are opposites, so they should add up to 1.

On the other side, the gross revenue retention rate and the gross revenue churn rate add up to 1.

This is the data

month_invoice_period_starts total_revenue new_revenue expansion_revenue retained_revenue contraction_revenue churned_revenue net_new_revenue gross_revenue_retention_rate net_revenue_retention_rate gross_revenue_churn_rate net_revenue_churn_rate revenue_expansion_rate gains_to_loss_revenue_ratio net_new_revenue_growth_rate <date> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> 1 2018-01-01 2380 2380 0 0 0 0 2380 NA 100 NA NA NA Inf NA 2 2018-02-01 5590 2800 660 2130 -90 -160 3210 89.5 57.4 10.5 -17.2 Inf 13.8 34.9 3 2018-03-01 9400 3290 1130 4980 -180 -430 3810 89.1 40.5 10.9 -9.30 71.2 7.25 18.7 4 2018-04-01 13430 3510 2030 7890 -350 -1160 4030 83.9 30.0 16.1 -5.53 79.6 3.67 5.77 5 2018-05-01 17300 3700 2530 11070 -420 -1940 3870 82.4 22.4 17.6 -1.27 24.6 2.64 -3.97 6 2018-06-01 23980 4750 3820 15410 -370 -1520 6680 89.1 27.9 10.9 -11.2 51.0 4.53 72.6

This is the code to generate the columns

monthly_active_revenue %>% mutate( total_revenue_last_month = lag(total_revenue), expansion_revenue_last_month = lag(expansion_revenue), net_new_revenue_last_month = lag(net_new_revenue), gross_revenue_retention_rate = ((total_revenue_last_month - abs(contraction_revenue) - abs(churned_revenue)) / total_revenue_last_month) * 100, net_revenue_retention_rate = ((total_revenue_last_month + expansion_revenue - abs(contraction_revenue) - abs(churned_revenue)) / total_revenue_last_month) * 100, gross_revenue_churn_rate = (abs(contraction_revenue) + abs(churned_revenue)) / total_revenue_last_month * 100, net_revenue_churn_rate = ((abs(contraction_revenue) + abs(churned_revenue) - expansion_revenue) / total_revenue_last_month) * 100, revenue_expansion_rate = ((expansion_revenue - expansion_revenue_last_month) / expansion_revenue_last_month) * 100, gains_to_loss_revenue_ratio = (new_revenue + expansion_revenue) / (abs(churned_revenue) + abs(contraction_revenue)), net_new_revenue_growth_rate = ((net_new_revenue - net_new_revenue_last_month) / net_new_revenue_last_month) * 100, net_revenue_retention_rate = ((new_revenue + expansion_revenue - abs(churned_revenue) - abs(contraction_revenue)) / total_revenue) * 100)

